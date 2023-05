Moda para todos os corpos: dicas incríveis para valorizar seu tipo de corpo com seus looks

Você já se viu desejando ter o mesmo corpo de uma celebridade ou modelo? Parece que todos os estilos de roupas ficam bem neles, não é mesmo? Mas a verdade é que cada pessoa tem um tipo de corpo único e especial, e o segredo para arrasar no visual está em conhecer e valorizar suas próprias curvas.

Descubra dicas incríveis de moda que vão realçar o melhor do seu corpo

Para o tipo de corpo ampulheta

Se você tem ombros e quadris na mesma largura, com uma cintura bem definida, você tem o tipo de corpo “ampulheta”. Invista em vestidos que marquem a cintura, saias evasê e calças de corte reto. Valorize sua silhueta com blusas que acentuem seus ombros e cintos para marcar ainda mais a cintura.

Para o tipo de corpo retângulo

Se seus ombros, cintura e quadris têm medidas similares, você tem um corpo do tipo “retângulo”. A dica é criar curvas! Aposte em vestidos com saias rodadas, blusas com detalhes nos ombros e cintos para marcar a cintura. Peças que tragam volume para a parte de cima, como blusas com babados ou estampas, também são ótimas escolhas.

Para o tipo de corpo pera

Se você tem os ombros mais estreitos que os quadris, seu corpo é do tipo “pera”. Foque em destacar sua parte superior com blusas chamativas, ombros estruturados e decotes. Saias evasê e calças retas ajudam a equilibrar a silhueta. Evite calças justas na parte de baixo, pois podem realçar ainda mais os quadris.

Para o tipo de corpo triângulo invertido

Se seus ombros são mais largos que os quadris, você tem um corpo do tipo “triângulo invertido”. Dê atenção especial à parte de baixo, usando saias evasê, calças com cortes mais largos e detalhes na altura do quadril. Para a parte de cima, escolha blusas com decotes em V ou U, que suavizam a largura dos ombros.

Lembre-se, essas são apenas algumas dicas para ajudar você a explorar o que há de melhor no seu tipo de corpo. No final, o mais importante é se sentir confiante e confortável em suas escolhas. Então, experimente, divirta-se e ouse!

Leia também: