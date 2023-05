Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 22 a 26 de maio de 2023

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar maio de 2023! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 22 a 26 de maio de 2023:

Áries

Não se aborreça com nenhuma situação e aprenda que não pode controlar os outros. Dias de abundância e estabilidade econômica virão.

Você passará por uma fase de renascimento no trabalho e uma nova proposta que lhe dará muita satisfação.

Se você tem dúvidas sobre o seu parceiro em questão de infidelidade, é hora de resolver tudo.

Possibilidade de voltar a estudar ou embarcar em uma aventura em outro país ou cidade, já que é hora de movimentar suas energias intelectualmente. Lembre-se que é melhor ser discreto e que fofoqueiros sempre saem perdendo na vida profissional.

Touro

Júpiter o guiará neste final de semana, o que implica que é hora de expandir, ou seja, buscar novos caminhos em sua vida profissional, que lhe serão dados sem complicações.

Os contratempos são experiências em seu caminho e você precisa superar. Esta semana você analisará o que deseja para o seu futuro e colocará todo o desempenho possível para alcançar o seu sucesso.

Quem está em uma relação pode começar a constituir família. Um desejo será cumprido em breve e a fé ajudará. Você resolverá questões legais em seu favor.

Gêmeos

É hora de saber para onde vai e o que quer para sua vida, ou seja, é hora de amadurecer e ser alguém. Sua capacidade de resolver situações em um assunto pessoal o ajudará a continuar seu caminho sem problemas.

Cuidado com as traições de amor. Lembre-se que seu signo sempre pensa por dois ao mesmo tempo, ou seja, é muito inconstante em suas decisões e isso faz com que você não saiba qual direção tomar para alcançar o sucesso.

Faça uma caminhada pela manhã, assim você receberá toda a energia positiva do planeta Saturno para sanar suas dúvidas e canalizar as negativas e agressivas. Será uma semana de surpresas amorosas.

Câncer

Você continuará com seus projetos de trabalho e tudo sairá bem. Qualquer assunto que você tenha pendente legalmente pode ser resolvido com sucesso, apenas evite confiar tanto nas pessoas ao seu redor.

São tempos de construir novos negócios e progredir. Lembre-se que seu signo está sempre em busca de um amor compatível, por isso você precisa sair mais, pois isso vai te ajudar muito no seu ambiente de trabalho e amor.

Cuidado com problemas intestinais ou estomacais, eles serão seu ponto fraco. Aumente sua forma otimista de ver a vida. Você receberá um convite para uma empresa.

Leão

Não tenha medo das mudanças que deseja fazer, é hora de crescer e fazer o que precisa para ser melhor.

Peça ao seu anjo da guarda para afastar todas as coisas negativas que o cercam. A sorte virá no trabalho com reconhecimento e alguns ousam a abrir seu próprio negócio.

Você enviará algo para consertar. Você fará compras para sua casa e viverá melhor. Um animal de estimação que vai te dar muita felicidade e abundância. Dias de grandes paixões virão com amores proibidos. Dê uma nova chance ao amor em sua vida de forma saudável.

Virgem

É hora de revolucionar tudo o que você está fazendo em matéria de trabalho, ou seja, as mudanças positivas serão dadas a você sem contratempos.

Alguns podem formalizar relacionamentos e, se você estiver sozinho, um amor compatível e verdadeiro chegará em breve.

Você deve ser mais discreto com seus planos para o futuro, isso o ajudará a evitar energias negativas e obstáculos postos pelos outros.

Você vai conseguir um dinheiro extra para pagar uma dívida do passado, tente investir em você. Uma viagem. Você fará um curso.

Libra

É preciso que você se dedique a curar sua alma e seu corpo. Seu físico e sua mente passará por uma mudança positiva para poder fazer tudo o que quiser.

Os raios do Sol trazem paz. Uma mudança positiva está chegando em questão de trabalho e você receberá um dinheiro que não esperava.

Saiba perdoar quem os feriu e não guarde mais problemas do passado. Você decide visitar quem ama e tudo sai bem. Um amor proibido faz um convite. Evite entrar em triângulos amorosos. Diga não às tentações.

Escorpião

Os sonhos se tornam realidade, então não pare de perseguir seus objetivos para alcançá-los. Aumento de renda e sorte com dinheiro extra.

Você deve ter cuidado com os problemas de traições amorosas. É hora de reorganizar seus objetivos para o futuro, pois as energias positivas estarão ao seu redor.

Hora de cuidar disso para o futuro, não faça compras que não precise. Um amor muito apaixonado virá até você. Convite ou uma viagem com seus amigos.

Sagitário

Chegam grandes mudanças em seu ambiente de trabalho, recomendo que procure melhores opções de trabalho e salário, pois isso será dado a você sem problemas.

São tempos de abundância econômica, o dinheiro chegará até você. Hora de ter cuidado com problemas legais ou ações judiciais, deve ser mais responsável com suas ações.

Cuidado com brigas com o parceiro sentimental, tente não levar essa situação ao máximo. Quem é solteiro, pode conhecer um amor muito compatível com você. Tenha cuidado com roubo ou perda, tenha mais cuidado nas ruas.

Capricórnio

Você pensa muito em como ganhar dinheiro e isso significa que sua energia de abundância pode ser afastada. Deixe fluir mais e verá como tudo se resolve.

Você deve controlar seu caráter explosivo porque isso faz com que as pessoas que te amam se afastem de você. Uma mudança importante está chegando em sua vida amorosa, você tomará uma decisão importante e pode decidir ficar ou liberar seu parceiro.

As energias negativas ao seu redor são afastadas. Você terá a oportunidade de crescer profissionalmente e buscar novos rumos de trabalho e projetos.

Tenha cuidado com os vícios, tente controlá-los. Um amor retornará à sua vida, mas tente não ser mais tão infiel para que seu relacionamento seja mais estável.

Aquário

Deixe os pensamentos negativos que o cercam. Você terá a oportunidade de crescer financeiramente.

Semana de determinação do que deseja para o seu futuro, lembre-se que seu signo passará por uma onda de energias positivas, mas também mudanças em sua forma de pensar.

Hora de procurar um emprego melhor ou ver oportunidades de ganhar mais. No amor você passará por alguns momentos de indecisão, não saberá com quem ficar.

Peixes

Semana de boa sorte em todos os sentidos, então procure colocar na sua mente tudo o que você quer fazer para o seu futuro e verá que em breve ele será concretizado.

Você faz uma viagem a trabalho, são momentos para movimentar as energias para o positivo. Boa hora para iniciar uma nova rotina de exercícios.

No amor, alguém que será muito compatível com o seu signo irá procurá-lo para falar de amor. Cuidado com fofocas entre amigos, é melhor não falar muito.

Você decide estudar algo relacionado à natureza, como medicina veterinária, agronomia e tudo relacionado ao mar, que o ajudará a crescer mais profissionalmente.

