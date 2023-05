Estas são as cartas do tarot e revelações para a semana de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, entre 22 e 28 de maio de 2023 Foto ilustrativa - Unsplash - petr sidorov

Mais uma semana já iniciou com tudo e se você quer descobrir qual é a carta do seu signo e as revelações para o período entre 22 e 28 de maio de 2023, basta que confira o conteúdo até o final. As previsões são para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries - A Lua

A semana começa com tudo para a pessoa de Áries, que deve ter atenção em especial para o campo profissional, porque está rolando uma fofoca que no fim das contas pode acabar te prejudicando.

Além disso, as cartas reforçam que esse será um período em que deve usar mais de sua intuição, em especial para saber quais são as reais intenções do crush com você.

Touro - Nove de Espadas

As dívidas têm tirado o seu sono e você já não sabe mais o que fazer. As cartas reforçam que é preciso ter paciência e continuar se esforçando, porque embora pareçam difíceis, esta é uma fase que vai passar.

Quando falamos sobre a vida amorosa, por mais duro que seja, este é o momento de colocar um ponto final ao invés de ficar insistindo em algo que sabe que não vai para frente.

+ Sua leitura pode ficar mais interessante com:

Gêmeos - Seis de Paus

Há tempos que você tem um projeto em mente e a carta da semana revela que esse é o período perfeito para buscar um sócio e tirar esse plano do papel. A prosperidade financeira também se aproxima, o que não quer dizer que pode sair gastando sem pensar.

Sobre o campo sentimental, você pode estar um pouco machucado, mas tudo pode ser solucionado com confiança em seu parceiro.

Câncer - Ás de Copas

Hora de definir o que você realmente quer para o futuro quando falamos sobre o campo profissional, principalmente porque sentirá como o universo te cobrará um posicionamento esta semana e exigirá que siga adiante.

Sobre a vida amorosa, aproveite esta onda positiva de início de relacionamento e todos os momentos bons que isso pode trazer.

+ Se gostou do conteúdo, siga sua leitura com: