A carta do tarot e previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião, entre 22 e 28 de maio de 2023

Mais uma semana já iniciou com tudo e se você quer descobrir qual é a carta do seu signo e as revelações para o período entre 22 e 28 de maio de 2023, basta que confira o conteúdo até o final. As previsões são para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão - Seis de Copas

Além de orientar que dê o seu máximo e incentive os demais para tirar do “seu colo” trabalhos que estavam travados, a carta de Leão deixa o alerta para que tome cuidado com pessoas tóxicas, você sabe quem.

Quando falamos sobre a vida amorosa, você e o seu companheiro já estão juntos há tempos e agora é hora de dar o próximo passo.

Virgem - Oito de Ouros

A semana de Virgem será bastante positiva e o universo prospera para que seus projetos tenham êxito, o que deve refletir economicamente. Siga trabalhando, pois em breve colherá os frutos de todo o seu esforço.

E não apenas no campo profissional, na vida amorosa, as cartas reforçam que este é o momento perfeito para avançar com seu companheiro em um passo mais sério e adquirir um imóvel, por exemplo.

Libra - Seis de Espadas

Recentemente, você tem se sentido estagnado profissionalmente e as cartas do tarot alertam que oportunidades vão chegar e será preciso tomar uma decisão do que quer para o seu futuro.

Quando pensamos na vida amorosa, nem sempre deve esperar por seu companheiro. A iniciativa de tirar o relacionamento da monotonia também deve partir de você.

Escorpião - O Mundo

Escorpião, as cartas reforçam que você tem todo o potencial para se destacar entre os demais, principalmente porque tem muito claro quais são seus objetivos e esta semana deve conhecer alguém que te ajudará a se desenvolver ainda mais, aproveite a oportunidade.

Por sua vez, assim como outros signos, Escorpião entra em uma fase na qual deve consolidar de vez o relacionamento que vem construindo com seu companheiro.

