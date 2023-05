3 perfumes femininos nacionais que você vai amar na primeira borrifada

Para quem ama perfumes, é até difícil escolher qual a fragrância favorita. Isso acontece pois, quase que diariamente, as marcas estão lançando novos aromas, e quem é perfumada não deixa de acompanhar nenhuma novidade do mundo perfumado.

Contudo, se você não é do tipo que está por dentro das novidades, mas deseja acrescentar uma nova fragrância na sua coleção e não sabe qual escolher, as dicas a seguir podem te ajudar.

Confira 5 perfumes femininos que você vai amar na primeira borrifada!

Intense - O Boticário

Lançado em 2015, este é um perfume âmbar floral. Combinando mais com dias frios e com o outono, a fragrância traz As notas de topo em Framboesa, Toranja, Laranja, Mandarina Brasileira, Bergamota e Folha de Bambú. As notas de coração são Osmanthus, Madressilva, Jasmim Falso, Lírio-do-Vale, Pera e Lótus e as notas de fundo são Fava Tonka, Âmbar, Baunilha, Cedro, Sândalo, Madeira de Cashmere e Almíscar.

Far Away Infinity - Avon

Um perfume que tem como destaque o floral branco, envolto da nota de baunilha.

As notas de topo são Gardênia, Bergamota e Cravo-de-Defunto. As notas de coração são Jasmim, Jasmim Sambac e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo e Patchouli.

Eudora Eau de Parfum - Eudora

O famoso E, de Eudora, é uma fragrância clássica da marca. Lançada em 2011, é um perfume mais potente, que traz notas amadeiradas e ambaradas.

As notas de topo são Bergamota, Damasco e Mandarina. As notas de coração são Rosa, Gardênia e Frésia. e asnotas de fundo são Âmbar, Baunilha e Patchouli.

