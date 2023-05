Tarot de segunda-feira (22): o que as cartas revelam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Mais uma semana se iniciando e se você quer ficar por dentro de quais são as previsões para o futuro do seu signo, basta procurá-lo a seguir. As mensagens das cartas do tarot são para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

O início da semana da pessoa de Leão pode ser marcado por uma espécie de montanha russa no qual sentirá algumas mudanças principalmente de humor e alguns conflitos familiares.

No entanto, como nem tudo é negativo, o universo conspira para que se destaque entre os demais.

Virgem

Hora de recarregar as energias, pois o universo conspira para que a pessoa de Virgem entre em um ciclo bastante positivo no qual as coisas que tanto deseja finalmente acontecem. Você sentirá uma ótima energia e como isso contribui para o seu futuro.

+ Siga sua leitura com mais estes conteúdos:

Libra

Diferente de outros signos, a pessoa de Libra entra em um ciclo mais tenso e que pode contar com momentos estressantes. De forma geral, embora nem tudo aconteça do jeito que deseja, com o tempo você deve se sentir mais aliviado.

Escorpião

O ponto mais forte do início da semana de Escorpião estará no campo sentimental, no qual se sentirá ainda mais apaixonado do que já está por seu companheiro ou dará ao crush todos os indícios de que pode investir.

+ Aproveite a oportunidade e leia também: