Tarot de segunda-feira (22): assim será o futuro de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Mais uma semana se iniciando e se você quer ficar por dentro de quais são as previsões para o futuro do seu signo, basta procurá-lo a seguir. As mensagens das cartas do tarot são para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Boas notícias para a pessoa de Sagitário! O início da semana será bastante positivo no que diz respeito ao campo profissional e você sentirá como universo conspira para que as coisas aconteçam. Além disso, as cartas reforçam que esta é uma ótima oportunidade para fazer uma viagem.

Capricórnio

Dia intenso marcará o início da semana da pessoa de Capricórnio no qual terá diversas atividades para fazer. Além disso, as cartas alertam que deve ter cuidado, pois o movimento dos astros pode fazer com que se demonstre um pouco mais agressivo.

Aquário

A segunda-feira (22) será um dia em que se sentirá bastante ativo, o que lhe traz excelentes oportunidades para tirar planos que têm no papel ou até mesmo fazer aquela viagem que tanto deseja. Aproveite cada instante que o universo lhe traz no início da nova semana.

Peixes

Dias intensos e com bastantes conflitos estão previstos para a pessoa de Peixes, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Mas, não se desespere, pois das dificuldades sairão também ótimas oportunidades de aprendizado.

