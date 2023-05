Skincare para os dias frios: conheça e melhor rotina de skincare para as estações geladas

Confira as melhores dicas de skincare para os dias frios (Foto: Reprodução/Pexels)

O outono chegou com tudo! E, com a queda da temperatura, vem a necessidade de ajustar a nossa rotina de skincare para evitar o ressecamento e garantir uma pele radiante. Prepare-se para desvendar os segredos de uma pele perfeitamente hidratada e deslumbrante, mesmo nos dias mais gelados.

6 dicas de skincare para o outono/inverno

Limpeza suave é a chave

Opte por um limpador facial suave e sem sabão, que não resseque a pele. Procure ingredientes naturais como camomila ou aveia, que acalmam e suavizam a pele, deixando-a fresca e limpa.

Hidratação intensa

A pele necessita de hidratação extra durante o outono e inverno. Escolha um hidratante rico em ingredientes nutritivos, como ceramidas, ácido hialurônico e óleos naturais, para manter a barreira protetora da pele fortalecida e prevenir o ressecamento.

Proteção sempre

Mesmo com o clima frio, não se esqueça de aplicar o protetor solar diariamente. Os raios UV ainda estão presentes e podem causar danos à pele, mesmo em dias nublados. Opte por um protetor solar com fórmula leve, não comedogênica e com FPS adequado para a sua pele.

Esfoliação suave

Remova as células mortas e estimule a renovação da pele com uma esfoliação suave. Escolha um esfoliante com partículas finas e evite esfregar vigorosamente, para não irritar a pele sensível. Faça esse procedimento uma vez por semana para manter a pele luminosa.

Banho morno

Embora um banho quente pareça tentador nos dias frios, evite a água quente em excesso, pois ela pode ressecar ainda mais a pele. Opte por banhos mornos e reduza o tempo no chuveiro. Após o banho, aplique imediatamente um hidratante para reter a umidade.

Hidratação interna

Além dos cuidados externos, não se esqueça de manter-se hidratada internamente. Beba bastante água e consuma alimentos ricos em água, como frutas e vegetais. Isso ajudará a manter a pele hidratada de dentro para fora.

Lembre-se de que cada pele é única, então experimente diferentes produtos e ajuste sua rotina de skincare de acordo com as necessidades da sua pele. Afinal, você merece um cuidado personalizado!

