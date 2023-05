A vida tem diversos caminhos e todos estão sujeitos a mudar, inclusive as pessoas que amamos e dividem os planos a cada diz.

Confira os signos que não recebem bem uma mudança de planos de quem amam:

Touro

O taurino é uma pessoa que tem os objetivos e desejos bem claros, especialmente aqueles que envolvem os seus relacionamentos. Por isso, esse signo do zodíaco pode ter sérios problemas quando alguém começa a mudar aquilo que foi planejado. Mesmo que a pessoa seja um parceiro de confiança e que faça isso com bons motivos para justificar, ele não poderá se sentir cômodo e confiante; o trabalho interno será árduo.

Virgem

O virginiano é um dos signos que mais estrutura sua vida pessoal e amorosa, levando os planos de forma concreta ao lado do parceiro. No entanto, se os combinados saem da linha ou passam por mudanças, esse signo pode sentir que perde o controle e que algo está desandando no relacionamento. Ele gosta que as coisas sejam feitas com muito acordo e do seu jeito, de forma que a espontaneidade não é bem vista.

Capricórnio

O capricorniano é completamente responsável com suas promessas e leva os planos muito a sério. Por isso, quando um parceiro muda a rota ou deixa uma meta para trás, esse signo pode se sentir profundamente ofendido e traído, repensando toda a relação e questionando a compatibilidade das duas partes.

Peixes

Por mais que seja avoado e adore novidades em seu caminho, o pisciano pode se assustar com aquilo que é novo, principalmente se for uma mudança que parte da pessoa que ele ama. Esse signo demora em colocar as emoções em ordem e pode cultivar diversos pensamentos turbulentos quando um combinado entre o casal cai por terra ou já não é mais de interesse do outro.