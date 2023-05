Os 4 signos que começam a semana com muita sorte

Mais uma semana de maio de 2023 está começando e alguns signos podem ter uma guinada especial quando se trata de sorte.

Confira quais são e como isso acontece:

Áries

Momento de colocar a mão em seus objetivos financeiros e na carreira. A chance de ter lucros é alta e o dinheiro pode chegar. Apenas invista no futuro com responsabilidade e seja realista. É preciso agir com prudência.

Touro

A sorte chega com força em tudo o que envolve o sucesso buscado em 2023, sejam sonhos ou metas que estão sendo concretizadas. É importante saber o que realmente quer e estabelecer os objetivos com realismo, sendo otimista e começando pelos caminhos certos.

Gêmeos

A sorte está em alta e relacionada a cura de feridas do passado. Existe também um importante despertar da intuição que pode ajudar a escolher as direções mais indicadas. Alguns medos já não farão mais parte da vida e é importante desapegar.

Sagitário

A chance de conseguir quitar dívidas ou se livrar de algumas preocupações chega nesse momento em que a sorte aumenta. É importante recompor as energias, pois a produtividade e disposição pode ser o caminho que facilitará também qualquer trabalho e sucesso.

Veja também: Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 21 a 27 de maio de 2023