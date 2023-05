Moda: 5 dicas infalíveis de Carolina Herrera para arrasar com camisa branca

Se tem uma peça que nunca sai de moda e é um verdadeiro coringa no guarda-roupa, essa peça é a camisa branca. E quem melhor para nos dar dicas de como utilizá-la com estilo do que a icônica Carolina Herrera? A renomada estilista mostra com os seus looks os seus segredos para usar a camisa branca e ficar elegante de maneira descomplicada. Então, prepare-se para arrasar com essas 5 dicas práticas!

5 dicas de Carolina Herrera para arrasar com camisa branca

Escolha a camisa perfeita

O primeiro passo para criar um visual elegante é encontrar a camisa branca ideal para o seu tipo de corpo. Opte por um corte que valorize suas curvas ou, se preferir, escolha uma modelagem mais soltinha e confortável. O importante é se sentir confiante e confortável.

Brinque com acessórios

A camisa branca é uma tela em branco pronta para receber seus acessórios favoritos. Experimente combiná-la com um colar statement ou com brincos chamativos. Adicione um cinto para marcar a cintura e dar um toque de sofisticação ao look. Os acessórios certos podem transformar completamente sua camisa básica em uma peça estilosa e elegante.

Faça sobreposições

Para adicionar um toque de modernidade ao seu visual, aposte nas sobreposições. Use sua camisa branca como base e coloque um blazer estruturado ou um cardigã por cima. Além de criar camadas interessantes, essa técnica permite adaptar o look a diferentes ocasiões, do escritório a um encontro casual.

Experimente diferentes combinações

A camisa branca é versátil e combina com praticamente tudo. Experimente usá-la com calças jeans para um visual casual-chic ou com uma saia lápis para uma proposta mais formal. Além disso, não tenha medo de misturar estampas e cores, criando looks únicos e cheios de personalidade.

Capriche nos detalhes

Pequenos detalhes podem fazer toda a diferença. Dobre as mangas da camisa para um toque descontraído ou amarre um nó na parte da frente para uma pegada mais despojada. Além disso, preste atenção aos botões e opte por modelos diferentes para adicionar um toque de originalidade à sua camisa.

