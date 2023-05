Não é segredo para ninguém que as imagens, formas e cores podem revelar detalhes de nossa personalidade, não é mesmo? E é com esta ideia em mente que trouxemos hoje um divertido teste visual.

Como tarefa, você deverá escolher entre as 3 alternativas disponíveis a forma como costuma se sentar e nós te contamos logo após o que a imagem tem a revelar. Vamos lá?

Como você se senta? A imagem escolhida revela detalhes importantes de sua personalidade Reprodução - GenialGuru

Imagem número 1…

Se esta é a forma em que se senta, saiba que representa as pessoas no qual a paciência é um de seus maiores pontos-fortes. E, além de ser alguém bastante sábio, prefere sempre manter distância daqueles que são conflituosos.

Imagem número 2…

Embora seja considerada uma pessoa bastante tranquila, o que em si é um ponto bastante positivo, se caracteriza também por ser um indivíduo que geralmente precisa de algum tipo de suporte em sua vida.

Imagem número 3…

Considerada uma das posturas mais comuns, a terceira imagem representa as pessoas que gostam de desfrutar do presente e que vivem cada momento como se fosse o último, sempre aproveitando as oportunidades que a vida lhe traz.

