Os signos que quando estão apaixonados, amam uma perseguição

Quando se trata de paixão, alguns signos do zodíaco podem amar que as pessoas corram atrás e insistam para demonstrar o quanto estão interessadas.

Confira quais são e como isso acontece:

Áries

Quando se apaixona, o ariano tira todas as cartas da manga, mas também gosta da aventura. Por isso, ele gosta de ir atrás do outro e de receber essas investidas também, pois entende que a reciprocidade é construída dessa forma. Ele precisa apenas ter cuidado com a pressa, pois tende a ser intenso quando se trata de realizar seus desejos.

Touro

O taurino gosta de se sentir conquistado no amor e isso acontece quando as pessoas vão até ele decididos a ganhar seu afeto. Ele se sente lisonjeado quando seu coração é valorizado e disputado, pois sabe que ganhará mimos e um carinho no ego que o deixará ainda mais seguro. Não é atoa que esse signo mantém sua beleza em alta para vivenciar esse tipo de situação.

Câncer

O canceriano sempre sonha com ser amado intensamente e ficará impressionado com as pessoas que lutam para conquistá-lo com todas as estratégias possíveis. Esse signo se sente em casa quando faz jogo emocionais, mas prefere que os outros sejam claros e demonstrem interesse, pois assim se sentem mais seguros em entregar o coração.

Escorpião

O escorpiano é um dos signos que mais gosta de ser perseguido no amor, pois não se sente só valorizado, como também fica entusiasmado pensando em tudo o que essa pessoa pode fazer por ele. O escorpiano é um dos signos que mais se entrega ao romantismo e desejos, por isso ficará envolvido na aventura como ninguém.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!