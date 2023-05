Moda outono: 6 cores que ficam ótimas combinadas com marrom

Reprodução Aqui estão 6 cores que ficam simplesmente incríveis quando combinadas com o marrom, garantindo um visual elegante e contemporâneo. (Pexels/Airam Dato-on)

Claro, todos nós amamos preto - é o tom mais fácil de usar na roda de cores, certo? Acontece que o marrom é tão versátil. Além disso, é muito menos previsível. É uma cor clássica e uma tendência das últimas temporadas.

Quando combinado com uma variedade de outras tonalidades, o marrom parece surpreendentemente sofisticado, tornando-o um ótimo substituto para o preto padrão

6 cores que ficam simplesmente incríveis quando combinadas com o marrom

Borgonha

Esta cor intensa e rica combina perfeitamente com o marrom, adicionando um toque de sofisticação ao seu visual. Experimente um vestido borgonha com uma bolsa marrom ou um suéter marrom com uma saia borgonha.

Mostarda

Se você está procurando por um toque de ousadia e calor, a mostarda é a escolha perfeita. Um casaco mostarda sobre uma blusa marrom ou uma calça mostarda combinada com um sapato marrom irá deixar seu look autêntico e cheio de estilo.

Verde Oliva

O verde oliva traz um ar de aventura e elegância ao seu visual. Aposte em uma jaqueta ou saia verde oliva com uma blusa marrom para um look moderno e descontraído.

Cinza Chumbo

Para um look mais sóbrio e urbano, experimente combinar o marrom com o cinza chumbo. Um blazer cinza chumbo com uma calça marrom ou um vestido marrom com uma echarpe cinza chumbo irão garantir uma aparência elegante e moderna.

Laranja Queimado

Esta cor quente e acolhedora evoca o espírito do Outono. Uma blusa laranja queimado com uma saia marrom ou uma jaqueta marrom com uma bolsa laranja queimado irão adicionar um toque vibrante e alegre ao seu visual.

Roxo

Para um look cheio de glamour, o roxo ametista é a escolha ideal. Uma saia roxa ametista com uma blusa marrom ou um mesmo uma blusa roxa com marrom, criam um visual poderoso e elegante. Principalmente se você optar por um estilo de casaco de pelos.

