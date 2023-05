O instrumento Mastcam-Z a bordo do rover Perseverance Mars da NASA coletou recentemente 152 imagens enquanto observava profundamente a Cratera Belva, uma grande cratera de impacto dentro da muito maior Cratera Jezero.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, costurados em um mosaico dramático, os resultados não são apenas atraentes, mas também fornecem à equipe científica do rover alguns insights profundos sobre o interior de Jezero.

O Perseverance capturou as imagens da bacia em 22 de abril (o 772º dia marciano, ou sol, da missão) enquanto estacionava a oeste da borda da Cratera Belva em um afloramento rochoso de tons claros que a equipe científica da missão chama de “Echo Creek”.

Enigma revelado: Perseverance Rover da NASA desvenda mistério assombroso na enigmática cratera Belva de Marte

Criada por um impacto de meteorito eras atrás, a cratera de aproximadamente 0,6 milhas de largura revela vários locais de leito rochoso exposto, bem como uma região onde as camadas sedimentares se inclinam abruptamente para baixo.

Como detalhado pela NASA, esses “leitos de imersão” podem indicar a presença de um grande banco de areia marciano, feito de sedimentos, que bilhões de anos atrás foi depositado por um canal de rio que desaguava no lago que outrora abrigava a Cratera de Jezero.

A equipe científica suspeita que os grandes pedregulhos em primeiro plano sejam pedaços de rocha expostos pelo impacto do meteorito ou que possam ter sido transportados para a cratera pelo sistema fluvial.

Os cientistas vão procurar respostas continuando a comparar as características encontradas no leito rochoso perto do rover com as camadas rochosas de maior escala visíveis nas paredes distantes da cratera.

Ainda de acordo com as informações, para ajudar nesses esforços, a missão também criou um anáglifo, ou versão 3D, do mosaico.

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA