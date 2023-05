Perfumes nacionais que exalam CHEIRO DE MULHER RICA

Perfumes nacionais COM CHEIRO DE MULHER RICA Imagem: Pexels

Se você ama se sentir poderosa e elegante, um bom perfume pode te ajudar a manter a sua postura. Confira a seguir 6 perfumes nacionais que exalam o aroma de mulher rica.

Accordes - O Boticário

As notas de topo são Flor de Laranjeira, Maçã, Prunela, Mandarina, Bergamota e Groselha Preta. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Jasmim, Ylang Ylang e Rosa Vermelha e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Vetiver.

214 Golden Gardênia - O Boticário

As notas de topo são Jasmim-Manga, Pera e Folha de Violeta. As notas de coração são Gardênia, Caramelo, Jasmim Sambac, Íris, Hedione, Pêssego e Violeta e as notas de fundo são Âmbar, Baunilha, Heliotrópio, Almíscar e Cedro.

Make B. Gold - O Boticário

As notas de topo são Framboesa, Bergamota e Violeta. As notas de coração são Magnólia, Íris, Peônia e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo Australiano e Cedro.

Aurien Rubra - Eudora

As notas de topo são Pimenta Rosa, Framboesa e Frésia. As notas de coração são Magnólia, Manga, Tiaré e Ácido Salicílico e as notas de fundo são Âmbar, Baunilha, Madeira de Cashmere e Orquídea.

Essencial Exclusivo Floral

As notas de topo são Cítricos, Maçã, Notas Verdes e Mandarina. As notas de coração são Jasmim, Jasmim Egípcio, Frésia, Lírio, Notas de Óleo, Gardênia, Tuberosa, Pêssego, Lírio-do-Vale, Rosa, Violeta, Gengibre, Ylang Ylang, Jacinto e Cravo e as notas de fundo são Almíscar, Caramelo, Iso E Super, Sândalo, Âmbar e Cedro.

Luna Confiante

As notas de topo são Pimenta Rosa, Pera e Bergamota. As notas de coração são Rosa, Plumeria, Frésia, Jasmim e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Almíscar, Patchouli, Ambreta, Musgo e Vetiver.

