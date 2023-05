Novo trio da moda: Zendaya, Anne Hathaway e Priyanka Chopra fecham o tapete vermelho em Veneza

É um novo trio de moda que estamos nos deparando? Zendaya, 26, Anne Hathaway, 40, e Priyanka Chopra, 40, chamaram a atenção quando pisaram no tapete vermelho e posaram juntas no evento Bulgari Mediterranea High Jewelry em Veneza, na Itália, na última terça-feira, 16 de maio. E, nossa, que momento!

Segundo o site Entertainment Tonight, Chopra arrasou com um look rosa escuro de duas peças (desenhado por Miss Sohee) com um enfeite floral enfeitado posicionado abaixo do seu abdômen.

Em contraste, a estrela de O Diabo Veste Prada, Anne Hathaway teve seu próprio momento brilhante de ouro e prata em um vestido Atelier Versace, que apresentava uma fenda na perna alta e um capuz - tendência máxima em 2023, segundo as passarelas.

Por último, mas não menos importante, Zendaya surpreendeu com um vestido preto liso e ombro a ombro feito sob medida pelo designer Richard Quinn. A estrela de Euphoria combinou o visual com uma gargantilha de cobra prateada brilhante.

As três estrelas marcaram presença no evento de lançamento da nova coleção de joias da marca Bulgari. Durante o show, a trindade da moda (que são todas embaixadoras da marca) sentaram-se uma ao lado da outra e posaram para algumas fotos juntas.

Após o evento, a estrela de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa compartilhou um vídeo com diversos takes tirados no evento em sua página do Instagram, onde ela incorporou uma velha estrela de Hollywood enquanto fazia algumas poses em seu vestido preto e o penteado impecável, com um coque baixo e um topete, na frente de uma câmera piscando. Nos comentários, Drew Barrymore falou o que todas pensamos: “Zendaya, você é a personificação da beleza. E tããão legal!”.

É definitivamente um momento icônico para a moda.

