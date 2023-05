Nova descoberta explosiva da NASA: Planeta Vulcânico encontrado por Spitzer e TESS

Astrônomos descobriram um planeta do tamanho da Terra, fora do nosso sistema solar, que pode ser coberto por vulcões. Chamado de LP 791-18 d, o planeta pode sofrer explosões vulcânicas tão frequentemente quanto a lua de Júpiter, Io, o corpo mais vulcanicamente ativo em nosso sistema solar.

Como detalhado pela NASA, o planeta distante foi encontrado utilizando dados do TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) da NASA e do Telescópio Spitzer, bem como um conjunto de observatórios terrestres.

LP 791-18 d orbita uma pequena estrela anã vermelha a cerca de 90 anos-luz de distância na constelação do sul da Cratera. A equipe estima que é apenas um pouco maior e mais massivo que a Terra.

“Os astrônomos já conheciam dois outros mundos no sistema antes dessa descoberta, chamados LP 791-18 b e c. O planeta interno b é cerca de 20% maior que a Terra. O planeta exterior c tem cerca de 2,5 vezes o tamanho da Terra e mais de sete vezes a sua massa”, informou;

Durante cada órbita, os planetas d e c passam muito próximos um do outro. Cada passagem próxima pelo planeta mais massivo c produz um puxão gravitacional no planeta d, tornando sua órbita um tanto elíptica.

Nesta trajetória elíptica, o planeta d é levemente deformado toda vez que gira em torno da estrela.

Como detalhado pela NASA, essas deformações podem criar atrito interno suficiente para aquecer substancialmente o interior do planeta e produzir atividade vulcânica em sua superfície. Júpiter e algumas de suas luas afetam Io de maneira semelhante.

O planeta d fica na borda interna da zona habitável, a faixa tradicional de distâncias de uma estrela onde os cientistas supõem que a água líquida possa existir na superfície de um planeta.

Se o planeta for tão geologicamente ativo quanto a equipe de pesquisa suspeita, ele pode manter uma atmosfera.

As temperaturas podem cair o suficiente no lado noturno do planeta para que a água se condense na superfície.

O planeta c já foi aprovado para observar o tempo no Telescópio Espacial James Webb, e a equipe acredita que o planeta d também é um candidato excepcional para estudos atmosféricos da missão.

Ainda de acordo com as informações, as observações do Spitzer sobre o sistema estavam entre as últimas coletadas pelo satélite antes de ser desativado em janeiro de 2020.

Com informações da NASA