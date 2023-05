Saiba qual é o futuro previsto pelas cartas do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes Foto ilustrativa - Unsplash - Nika Benedictova

Estamos quase entrando no fim de semana, mas até o próximo domingo (21) muita coisa pode acontecer, não é mesmo? E é pensando nisso que hoje trouxemos as mensagens das cartas do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

A pessoa de Sagitário será atingida por uma onda muito positiva do universo nos próximos dias, então basta saber aproveitá-la. Além disso, o tarot reforça que embora seja uma pessoa decidida, não há nada de errado em escutar os demais e ter um ponto de vista diferente, ok?

Capricórnio

Embora o trabalho tenha exigido de você nos próximos dias, não é preciso brigar por tudo e é necessário saber separar a vida profissional da pessoal para que sua saúde, principalmente a mental, não seja prejudicada. Use e abuse da comunicação para evitar conflitos.

Aquário

É melhor ter paciência nos próximos dias, pois diferente dos demais signos, a pessoa de Aquário pode se sentir um pouco “travada” e improdutiva nos próximos dias. Se esforce dentro do possível para que as coisas saiam e sejam entregues.

Peixes

Embora alguns desafios possam aparecer em seu caminho, as cartas do tarot reforçam que você não deve desistir dessa pessoa especial, pois o universo conspira ao seu favor para que tudo dê certo. Tenha paciência que as coisas vão se organizar.

