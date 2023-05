Relacionamento: Organize suas emoções após tomar nota destes 5 pontos importantes

Lidar com suas emoções de uma forma equilibrada é de extrema importância para qualquer relacionamento na vida. Seja com familiares, amigos, parceiro amoroso, dentre outros vínculos, é essencial estar no processo de autoconhecimento.

Entender seus sentimentos te fará viver de uma forma ainda mais leve. Em relacionamentos amorosos, por exemplo, esconder suas emoções soa como falta de confiança, medo e até mesmo orgulho. Isso pode até atrapalhar a consistência do compromisso sério.

No meio familiar e amizades pode acontecer o mesmo processo. Reprimir seus sentimentos é algo muito perigoso, considerado até mesmo como autossabotagem. Ser vulnerável é um grande ato de bravura e maturidade.

Aprendendo a lidar com emoções

Com suas emoções esclarecidas e balanceadas, a vida pode ficar ainda menos complexa.

“Agora eu sei que as emoções fazem parte da experiência diária de todos e que são comunicações biológicas que precisam de atenção. Eu gostaria que meus pais tivessem recebido uma educação sobre emoções para que pudessem ter me ensinado coisas importantes sobre emoções quando eu era adolescente. Teria me ajudado a lidar com parte do meu sofrimento e insegurança”, explica a autora Hilary Jacobs Hendel, ao Psychology Today.

Extraído da mesma fonte, abaixo você pode conferir as cinco coisas para se ter noção, em relação a sentimentos e emoções.

Organize suas emoções após tomar nota destes 5 pontos importantes