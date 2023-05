Receita de coxinha na airfryer para fazer em casa facilmente; massa simples e gostosa

Confira uma maravilhosa receita de coxinha na airfryer para fazer em casa facilmente. Uma preparação sensacional, super prática e deliciosa.

A dica saborosa foi compartilhada recentemente no YouTube, pelo canal especializado ‘Que tal Cozinhar com Everson’, com o tutorial completo.

Como revelado pelo canal, por meio do vídeo, é uma preparação fácil de fazer seguindo as orientações. Confira a lista de ingredientes:

1,5 kilo de mandioca cozida

3 colheres (sopa) de manteiga ou margarina

Farinha de trigo até dar o ponto (mais ou menos 1 xícara)

Sal e pimenta a gosto

Recheio

500g de frango desfiado

1 lata de milho verde

250g de molho de tomate

Sal, páprica (ou colorau) e pimenta a gosto

Confira o modo de preparo completo (passo a passo) neste vídeo maravilhoso.

Receita de pãozinho de tapioca para fazer em minutos; não vai ao forno

Confira também uma receita de pãozinho de tapioca, que não vai ao forno, para fazer em casa facilmente.

A dica saborosa também foi compartilhada no Youtube, desta vez pelo canal ‘Pobre na cozinha’. Lista completa de ingredientes da nova receita:

2 e 1/2 xícaras bem cheias de goma de tapioca

100 ml de leite

1 ovo

2 colheres de sopa de margarina

Sal 1 colher de chá

queijo e presunto a gosto

orégano a gosto

Confira o modo de preparo completo da receita deliciosa (passo a passo) neste vídeo: