Os signos que gostam de ditar o ritmo do relacionamento

Quando se trata de amor, alguns signos do zodíaco se sentem seguros apenas quando levam os relacionamentos no ritmo que estão acostumados.

Confira quais são eles:

Câncer

O canceriano gosta de ser conquistado e pode ter medo de perder o controle dos sentimentos. Por isso, é importante que eles levem o ritmo do relacionamento e sintam que o outro entrega esse controle de forma honesta. Nem todo mundo compreende esse comportamento e ele pode chegar a ser visto como excessivamente comprometido e menos espontâneo.

Leão

O leonino não se deixará levar facilmente por ninguém, inclusive quando se trata de alguém que roubou seu coração. Ele gosta de paparicado, mas também quer fazer os planos e ter seu ego marcante em um lugar importante, o que o faz sempre tentar manter a conexão no seu ritmo. Esse signo pode pedir apoio e confiança para que isso seja realizado, mas logo entenderá quem não está disponível para seguir em frente dessa forma.

Virgem

O virginiano não pode deixar de ser perfeccionista e compreender tudo o que está acontecendo ao redor. No amor, não seria diferente, e ele quer fazer com que tudo se alinha no seu ritmo. Esse signo é bom em tomar decisões intuitivas e assertivas, mesmo quando elas envolvem outras pessoas. Como confiam nesse poder, podem se sentir vulneráveis quando não são quem leva as rédeas.

Escorpião

O escorpiano está sempre atento ao que os olhos podem ver e aquilo que não é dito ou enxergado claramente também. Por isso, ele é alguém precavido e que gosta de levar as coisas em seu próprio ritmo, inclusive no amor. Ele tem uma forte conexão com os sentimentos e não deixa de apoiar quem ama, mas também testa bastante a lealdade antes de pensar em liberar o controle das situações para o outro.

