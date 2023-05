O frio chegou: 5 combinações elegantes com o casaco teddy para mulheres de todas as idades

No mundo da moda, é possível ficar estilosa e se manter quentinha mesmo nos dias mais frios. E uma peça que tem se destacado nessa temporada é a blusa teddy. Com sua textura macia e aconchegante, ela conquistou os corações das amantes do conforto. Pensando nisso, separamos cinco dicas incríveis para combinar o casaco teddy sem perder a elegância. Confira e inspire-se!

5 dicas de looks com casaco teddy para os dias frios

Casual e moderna

Para um look descolado e confortável, combine a blusa teddy com uma calça jeans de corte reto e uma bota de cano curto e acessórios para complementar. Pronto! Você estará pronta para enfrentar os dias frios com muito charme.

Despojada e estilosa

Uma combinação que está em alta é a blusa teddy com calça de moletom. Essa opção é perfeita para um look descontraído, porém cheio de estilo. Escolha uma blusa teddy em uma cor vibrante e combine-a com uma calça de moletom em tom neutro. Adicione acessórios como um boné ou uma bolsa transversal, e pronto! Você estará pronta para aproveitar o dia com muito conforto e personalidade.

Feminina e ousada

Que tal apostar em uma combinação que une o aconchego do casaco teddy com a sensualidade da minissaia? Essa é uma opção ousada e cheia de estilo para mulheres de todas as idades. Escolha um casaco teddy em uma cor vibrante e combine-o com uma minissaia de couro ou tecido mais estruturado. Para manter as pernas aquecidas, adicione uma meia-calça opaca e finalize o look com um par de botas de cano curto.

Esportiva e estilosa

Para um visual casual, porém com muito estilo, combine a blusa teddy com uma calça legging, tênis branco e um boné. Para adicionar um toque de estilo, acrescente um cachecol colorido e acessórios delicados. Pronta para um dia de passeio com muito conforto e atitude.

Romântica e aconchegante

Uma combinação encantadora para os dias mais frios é o casaco teddy com um vestido. Essa mistura traz um contraste interessante entre o aconchego do casaco e a delicadeza do vestido, resultando em um look romântico e elegante.

Arrase na moda e se mantenha aquecida com estilo!

