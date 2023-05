Hubble da NASA testemunha um espetáculo celestial deslumbrante; uma galáxia radiante que hipnotiza os sentidos

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou um novo registro da galáxia lenticular NGC 5283 captado pelo Telescópio Hubble.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, NGC 5283 contém um núcleo galáctico ativo, ou AGN. Um AGN é uma região extremamente brilhante no coração de uma galáxia onde existe um buraco negro supermassivo.

Quando a poeira e o gás caem no buraco negro, a matéria se aquece e emite luz através do espectro eletromagnético.

Hubble captura esplêndida e resplandecente galáxia, revelando sua majestosa luminosidade cósmica

“NGC 5283 é uma galáxia Seyfert. Cerca de 10% de todas as galáxias são galáxias Seyfert e diferem de outras galáxias que contêm AGNs porque a própria galáxia é claramente visível”, informou.

Como detalhado pela NASA, outros AGNs emitem tanta radiação que ofuscam ou impossibilitam a observação da estrutura de sua galáxia hospedeira.

Ainda de acordo com as informações, o Hubble observou esta galáxia como parte de uma pesquisa para um conjunto de dados sobre AGNs próximos, que servirá como um recurso para os astrônomos que investigam a física do AGN, buracos negros, estrutura da galáxia hospedeira e muito mais.

Texto com informações da NASA

LEIA TAMBÉM:

Espaçonave Juno da NASA se aproxima rapidamente de lua misteriosa do planeta Júpiter

Registro do Perseverance da NASA podem mostrar o intrigante registro do Rio Selvagem de Marte

NASA divulga nova imagem reveladora que mostra Galáxia com buraco negro brilhante e ‘descontrolado’; confira registro

NASA divulga nova imagem reveladora que mostra Galáxia com buraco negro brilhante e ‘descontrolado’; confira registro