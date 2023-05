Desta forma é o futuro previsto pelas cartas do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião Foto ilustrativa - Pexels - RODNAE Productions

Estamos quase entrando no fim de semana, mas até o próximo domingo (21) muita coisa pode acontecer, não é mesmo? E é pensando nisso que hoje trouxemos as mensagens das cartas do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Boas notícias, Leão! Quando falamos sobre o campo profissional, seus superiores notaram seu esforço e dedicação nos últimos tempos e agora basta aguardar, pois em breve o universo irá te recompensar por tudo de bom que fez.

Além disso, as cartas reforçam que esse é um excelente momento para fazer uma mudança de visual, apostar em um novo look, etc.

Virgem

Dias intensos estão previstos para a pessoa de Virgem, nos quais esta pessoa será bastante solicitada, incluindo o crush que tanto gosta. Saiba utilizar esta situação ao seu favor.

Por fim, será um ciclo bastante positivo também no campo profissional.

Libra

Depois de grandes conflitos internos, você finalmente conseguiu solucionar algo que estava pendente há tempos e que tirava o seu sono. Agora, é hora de olhar adiante e focar no futuro, pois o tarot reforça que terá grandes tarefas em seu caminho.

Escorpião

Atualmente, a pessoa de Escorpião tem vivido um verdadeiro conflito em que não sabe se deve ou não continuar com o crush. Saiba que precisará se decidir em breve e as cartas reforçam para que não brinque com os sentimentos dos demais.

