Relacionamento: Estas 4 atitudes de seu parceiro estão desgraçando sua felicidade e você não notou

É crucial amar a si mesmo antes de entrar em um relacionamento. Se conhecer e se valorizar, dificilmente permitirá a falta de percepção sobre abuso, controle e manipulação. Contudo, todos estão vulneráveis a tal tipo de contexto.

Ao notar que está sendo vítima de algum parceiro tóxico, é importante não aceitar e buscar todo tipo de ajuda externa. Especialistas, amigos e familiares podem ser as redes de apoio essenciais.

Para te ajudar a identificar se este é o seu contexto, trouxemos quatro sinais ameaçadores do seu parceiro que você jamais deve permitir, extraídos do portal Nueva Mujer.

Leia mais:

1 – Ele controla e manipula

Ao assumir o controle de sua vida somado à manipulação, você deixará de fazer muitas coisas para agradar ao parceiro e isso pode te converter em uma pessoa perdida e infeliz.

Não importa o quanto você o ame, jamais ceda a qualquer indício de manipulação. Você pode acabar entrando em uma grande enrascada.

2 – Ele foi infiel

Reatar com o parceiro após descobrir uma traição pode ser bem perigoso. Claramente há exceções, mas quem fez uma vez, poderá repetir a dose. Além disso, ele pode ter se arrependido não do ato em si, mas sim da brecha que fez com que você descobrisse.

Por mais que o ame muito, lembre-se que o amor-próprio e a autovalorização deverão vir em primeiro lugar. Sendo assim, poderá tomar sua decisão com mais firmeza.

3 – Ele te abusa verbal e emocionalmente

Jamais permita que seu parceiro te trate mal, grite com você ou falte com respeito de outras maneiras. São atitudes injustificáveis e você não merece ser tratado desta forma.

Alguém que te ama e te respeita de verdade jamais te trataria assim, lembre-se disso!

4 – Ele impõe código de vestimenta

Uma das coisas que marcam bastante um comportamento tóxico é o controle sobre o que o parceiro pode e não pode vestir.

Outro ponto está no controle de suas idas e vindas, locais e amizades, sendo algo que diz respeito apenas a você. Seu parceiro não é um dono e, caso ele aja assim, está na hora de buscar sua autonomia e pôr um fim a esse contexto. Não vale a pena sacrificar sua felicidade por que não deseja te ver feliz.