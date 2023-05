Por ter a forma e cores semelhantes, este é o clássico desafio que exige muita atenção aos detalhes para ser solucionado. Com o tempo limite de 9 segundos, você é capaz de encontrar o tomate que está escondido entre as cerejas?

Sem mais delongas, vamos deixar o desafio à continuação. Boa sorte!

Quase NINGUÉM é capaz de achar o tomate escondido entre as cerejas em menos de 9 segundos. Você pode? Reprodução - jagranjosh

Conseguiu achar o tomate logo de primeira?

Se disse sim, siga rolando a página, pois ao final estará a solução do desafio. No entanto, se quer uma dica, aqui vai: todas as cerejas têm o mesmo detalhe na parte superior e é nisso que o tomate se diferencia. Vamos analisar a imagem outra vez?

Pronto para conferir o resultado?

Esperamos que tenha conseguido finalizar o desafio antes do tempo limite. Caso contrário, fique tranquilo, pois terá outras oportunidades para testar suas habilidades e se divertir. Veja a seguir o resultado:

