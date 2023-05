Quando se trata de relacionamentos, essa semana pode terminar com uma reconciliação especial que alinhará novamente as energias de alguns signos do zodíaco.

Confira os signos que passam por reconciliações até 21 de maio de 2023:

Libra

Reconciliações acontecem, mas pedem um olhar mais atento para algumas questões que saíram mal, principalmente envolvendo pessoas que se intrometem nos problemas. Atenção extra com a energia alheia e como elas podem afetar suas relações na vida pessoal ou trabalho. Lembre-se que falar com calma e bons sentimentos sempre será a melhor forma de conseguir resolver as coisas a seu favor. Mantenha a saúde emocional expressando os sentimentos e não guardando tudo até acumular e sair do controle.

Escorpião

É um momento de talento e criatividade que abrirá os caminhos, inclusive das reconciliações. Uma conversa muito sincera, mas amistosa tende a aproximar os corações, convidando a renovar as energias positivamente. Os ressentimentos acabam em relações de amizade ou amor e as mudanças são vistas de forma clara, pois existe uma recuperação da fortaleza desse laço. Compreenda sua missão de guiar as situações para o melhor e mais sincero caminho.

Sagitário

Compromissos e relações aqui se tornam mais objetivos após uma reconciliação importante. A intuição está em alta e trará não só mensagens, como respostas sobre as sintonias válidas ou não. Tenha cautela, pois a verdade derrubará a mentira e algumas fofocas ficam escancaradas! Casais tendem a se abrir para buscar harmonia em seus sentimentos e também em seu entorno, vivendo assim conexões mais autenticas.

