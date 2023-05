Os signos que formam casais que caminham lentamente no amor

Quando se trata de amor e relacionamentos, alguns signos do zodíaco podem precisar de mais tempo para estabelecer uma conexão alinhada.

Confira quais são:

Libra e Libra

Por mais que se encantem e ambos lidem com um equilíbrio que só entre si compreendem, esses signos podem ter dificuldade em determinar decisões no relacionamento. Seus esforços podem não coincidir e os objetivos também, pois sempre estão conectados com muitas coisas ao redor, o que desestabiliza a compatibilidade e os faz ter que ir lentamente se entendendo.

Aquário e Aquário

Ambos conseguem compreender o espaço individual e respeitar bastante a independência um do outro, o que acaba criando uma grande liberdade. No entanto, o carinho e o afeto podem ficar em segundo plano, pois eles estão sempre tão preocupados com outras coisas. O compromisso só se torna mútuo na relação quando eles se encontram nas compatibilidades. Especialmente naquelas que vão além da conexão amorosa.

Peixes e Peixes

Quando se trata de amor, os piscianos sentem muito e se conectam profundamente com seus sentimentos. No entanto, eles precisam de tempo para desenvolver essa conexão, pois demonstrar ao outro não é uma tarefa tão fácil assim. A intensidade e impulso ganha mais força nos momentos de decisão, mas todas as outras emoções ainda podem roubar o lugar e é difícil agir com mais objetivo.

