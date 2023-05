Os signos do zodíaco com má fama nas relações

Alguns signos do zodíaco podem ter grandes personalidades, mas mesmo assim terminam com rótulos que atrapalham sua fama quando se trata de manter relacionamentos.

Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano tem uma personalidade encantadora e expansiva, mas nem todos enxergam essas qualidades pelo lado bom. Por se relacionar com as pessoas com facilidade e se tornar aliado de figuras diferentes, existem aqueles que o julgam duas caras. Quando isso acontece, eles recebem o rótulo não só de ter duas personalidades, mas também de jogar para ambos os lados pelo benefício próprio.

Libra

O encanto pessoal e a energia carismática, fazem com que o libriano seja muito atrativo e agradável. Isso também abre esse signo para estar sempre no foco de novas amizades ou daqueles que querem algo mais. Ser sedutor pode se tornar um problema seja na vida amorosa ou ao despertar o ciúme de quem não tem o mesmo poder, o que os faz por vezes receber o rótulo de infiel e exibido.

Escorpião

Por mais magnético e esforçado nas relações que possa ser, o escorpiano também pode ser injustiçado e rotulado pelos outros. Isso acontece quando eles são colocados a prova e não medem esforços para defender aquilo que acreditam ser o certo. Ao serem taxados de teimosos, vingativos e briguentos, algumas pessoas podem ficar com receio de estabelecer um vínculo com esse signo.

Aquário

O aquariano possui uma expansão e flexibilidade intelectual que o faz conseguir se relacionar em qualquer lugar, mesmo sem deixar suas particularidades e identidade de lado. Mesmo assim, as pessoas sentem que eles são uma caixa de surpresas e mudam de opinião constantemente, o que pode fazer com que ele recebe o rótulo de alguém que não quer aprofundar as conexões ou ouvir os outros verdadeiramente.

