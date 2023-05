Moda: 6 dicas de como combinar cores nos looks para se vestir com estilo e elegância

Reprodução Saiba como misturar as cores e arrasar no estilo! (Pexels/Godisable Jacob)

Se você é apaixonada por moda e deseja se vestir com estilo e elegância, então você está no lugar certo. Hoje, vamos revelar alguns segredos sobre como combinar cores nos seus looks, garantindo que você brilhe em qualquer ocasião. Prepare-se para arrasar.

Começando com o básico, é sempre uma ótima ideia ter peças de tons neutros em seu guarda-roupa. Preto, branco, cinza e nude são cores versáteis que combinam com praticamente tudo. Essas cores são ótimas para criar uma base sólida e, a partir daí, você pode adicionar toques de cores mais vibrantes.

Descubra como combinar cores e brilhe com estilo

Combinação de cores análogas

Uma maneira infalível de combinar cores é escolher tonalidades que estão próximas no círculo cromático. Por exemplo, você pode combinar um tom de azul com um tom de verde ou um rosa com um roxo. Essas combinações criam um visual harmonioso e agradável aos olhos.

Contraste

Se você está procurando adicionar um pouco de ousadia ao seu visual, experimente combinar cores contrastantes. O contraste entre cores complementares, como azul e laranja, ou verde e vermelho, pode criar um impacto visual poderoso. Lembre-se de equilibrar as proporções para não sobrecarregar o look.

Monocromático

Uma tendência que nunca sai de moda é o look monocromático. Escolha uma cor e crie um visual completo usando diferentes tons dela. Além de parecer sofisticado, esse estilo alonga a silhueta e transmite elegância.

Toques de cor

Se você preferir um visual mais discreto, uma ótima opção é adicionar toques de cor aos seus looks. Opte por peças neutras e acrescente acessórios ou detalhes coloridos, como bolsas, lenços, sapatos ou até mesmo um batom vibrante. Isso dará um toque de personalidade ao seu visual.

Confie no seu instinto

A regra mais importante na moda é sentir-se confiante e confortável com suas escolhas. Se você acredita que duas cores combinam, vá em frente e experimente! A moda é uma forma de expressão, então não tenha medo de testar diferentes combinações e descobrir seu próprio estilo único.

Lembre-se, a chave para combinar cores com estilo é experimentar e se divertir. Use essas dicas como um guia inicial e vá descobrindo o que funciona melhor para você. Agora é hora de abrir o guarda-roupa e deixar sua criatividade fluir. Arrase nos looks e seja a estrela por onde passar!

