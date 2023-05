Horóscopo: conselho para os signos lidarem com os acontecimentos até 31 de maio de 2023

Chegamos na metade de maio de 2023 e cada signo do zodíaco recebe um conselho para finalizar esse mês da melhor forma.

Confira a seguir:

Áries

É hora de deixar fluir e não travar mais algumas situações, pois é preciso seguir em frente. Lembre-se que algumas pessoas oferecem ajuda com todo amor e gentileza, aceite.

Touro

Os traumas e medo das experiências ruins voltarem podem impedir grandes viagens, aventuras e conexões especiais. Não tenha medo de se livrar da bagagem pesada e partir rumo ao novo.

Gêmeos

Hora de ser livre e viver suas experiencias sem tantas amarras. Não busque mais tanta resposta nos outros e tome atitudes independentes.

Câncer

Hora de valorizar suas vivencias e deixar de lamentar por algo que não saiu como o esperado. Comece a aprender de verdade as lições dos últimos tempos.

Leão

A vida precisa ser levada com reflexão e meditação. Seu coração e sua mente precisam de um momento de paz para canalizar toda aquela energia o fará sentir feliz e cheio de vitalidade.

Virgem

A felicidade também é uma forma de equilibrar sua vida. Não se dedique a apenas uma coisa e deixe todo o resto em risco; use a intuição para poder viver plenamente.

Libra

Antes de emitir uma opinião, pense bem no que vai dizer, para evitar problemas por não ter filtro, pois é difícil para você entender que nem sempre está certo. A intuição é sua melhor aliada.

Escorpião

Abra mais os olhos e o coração para viver as felicidades da vida que são verdadeiras missões. O universo aguarda com surpresas positivas, mas é hora de desbloquear alguns medos.

Sagitário

Preste atenção nos sinais, mensagens e em sua intuição conectada com o universo. Respostas importantes chegarão.

Capricórnio

Atreva-se a ir atrás do que tanto sonhou, pois é hora de você escolher o caminho a seguir e sua intuição o guiará para encontrar as ideias certas para fazer as coisas acontecerem. Hora de encontrar seu lugar no mundo.

Aquário

Confie na lei do dar e receber, que o universo irá recompensá-lo por todas as coisas boas que você deu na vida. O que é bom irá fluir.

Peixes

O passado pode regressar em algumas ocasiões para mostrar que precisa ser finalizado. Absorva as lições e mensagens usando sua intuição e confiando em seus sentimentos.

