Relacionamento: Estas são as 8 chaves para você encontrar um amor duradouro na meia-idade (Reprodução/Netflix)

Diversas pessoas na meia-idade podem pensar que jamais encontrarão seu par, haja vista o fato de não ter vivido uma paixão duradoura até o momento. Entretanto, é um grande erro achar que, neste estágio, a idade se torna um empecilho.

É possível viver um grande e verdadeiro amor, mesmo durante (e até mesmo depois) da meia idade. O ser humano está sempre em constante evolução e não há um limite etário para tal feito.

De acordo com o psicólogo Jeffrey Bernstein ao Psychology Today, viver um romance nesse estágio da vida pode ser benéfico por diversos motivos.

“Embora muitos associem o amor jovem com paixão e emoção, encontrar o amor mais tarde na vida traz seu próprio conjunto único de alegrias e benefícios. As pessoas na meia-idade tendem a se concentrar menos na ‘combinação perfeita’ e aceitar mais as falhas. Também há maior gratidão”, explica o especialista. “Dito isso, encontrar um amor duradouro na meia-idade pode ser um desafio - mas é definitivamente possível.”

Estas são as 8 chaves para você encontrar um amor duradouro na meia-idade

De acordo com a mesma fonte, abaixo você confere os pontos essenciais para viver um romance sólido nesse estágio da vida.