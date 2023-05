Registro do Perseverance da NASA podem mostrar o intrigante registro do Rio Selvagem de Marte

A NASA compartilhou novas descobertas fascinantes feitas pelo rover Perseverance em Marte. Essas descobertas revelam a existência de um antigo rio agitado no Planeta Vermelho, cuja profundidade e velocidade superam as evidências encontradas anteriormente. Esse rio fazia parte de uma rede de cursos de água que desembocava na Cratera Jezero, local de exploração do rover nos últimos dois anos.

Como detalhado pela NASA, a compreensão desses ambientes aquáticos é de extrema importância, pois pode fornecer aos cientistas pistas valiosas sobre a existência de vida microbiana antiga, possivelmente preservada nas rochas marcianas.

O Perseverance está atualmente investigando uma pilha de rochas sedimentares em forma de leque, com aproximadamente 250 metros de altura. A presença de camadas curvas sugere a presença de água em movimento.

Uma das principais questões a serem respondidas é se a água fluía em córregos rasos, semelhante ao que o rover Curiosity encontrou na Cratera Gale, ou se era um sistema fluvial mais poderoso.

Através das imagens capturadas pelo instrumento Mastcam-Z, que foram costuradas em dois mosaicos, surgiram pistas importantes. Os mosaicos revelaram a presença de grãos de sedimentos grosseiros e pedras, sugerindo a existência de um sistema fluvial poderoso.

Como detalhado pela NASA, anos atrás, os cientistas já haviam observado camadas curvas de rochas dentro da Cratera Jezero, conhecidas como “unidade curvilínea”.

Agora, com o Perseverance, eles têm a oportunidade de examiná-las de perto. Um local específico, chamado “Skrinkle Haven”, dentro dessa unidade curvilínea, apresenta camadas curvas formadas pela ação poderosa da água.

A análise detalhada das imagens está ajudando os cientistas a determinar se esse rio tinha características semelhantes ao rio Mississippi, serpenteando pela paisagem, ou ao rio Platte de Nebraska, com seus bancos de areia.

Outro mosaico capturado pelo Perseverance mostra uma colina isolada chamada “Pinestand”, localizada a cerca de 450 metros de Skrinkle Haven.

Como detalhado pela NASA, os cientistas acreditam que essas camadas também foram formadas por um rio poderoso e estão explorando outras explicações para essa formação geológica.

A equipe continua a analisar as imagens do Mastcam-Z em busca de pistas adicionais. Além disso, eles estão utilizando o instrumento RIMFAX, que permite observar abaixo da superfície marciana. Esses estudos contribuirão para o crescente corpo de conhecimento sobre o passado aquático de Marte.

Ainda de acordo com as informações, a missão do Perseverance em Marte tem como objetivo principal a astrobiologia, incluindo a busca por sinais de vida microbiana antiga. O rover também está caracterizando a geologia e o clima passado do planeta, preparando o terreno para futuras explorações humanas e será responsável

