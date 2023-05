Os signos que atraem muito pela energia e se surpreendem no amor

Reprodução - How I Met Your Mother (CBS)

Quando se trata de amor, alguns signos do zodíaco podem se surpreendem ao lidar com energias de conexão intensas que surgem em seus caminhos para mudar tudo.

Confira quais são:

Capricórnio

O capricorniano pode ser muito atrativo e vibra bastante para alcançar o que quer. Ao saber aquilo que se alinha em seu caminho, esse signo é surpreendido no amor com aquilo que fará a diferença em seu caminho. Ele não gosta de perder tempo e sabe quando deve mostrar seu coração para alguém, deixando algumas barreiras caírem por terra e desenhando um romance com muita cumplicidade.

Aquário

O aquariano pode ter um aspecto mais chamativo e um magnetismo que se conecta com aqueles que podem fazer a diferença em suas vidas. Além de ver cada romance como algo único, ele está disponível a aprender e abrir sua mente para compreender. O coração é mais fechado, mas não é inalcançável para aquele que o atrai; e isso não será difícil de perceber de forma alguma.

Peixes

As pessoas que conectam com o pisciano tendem a se encantar com alguém que vai além das palavras. A conexão é suave, mas também profunda. Diferente do que muitos pensam, a fragilidade faz tudo ser ainda mais verdadeiro para quem está disponível a viver um amor. Ambas as partes se surpreendem quando percebem o quão envolvidas estão.

