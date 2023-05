Os 3 signos que conhecem a calmaria depois da tempestade no amor

Reprodução - One Day at a Time (Netflix)

Durante essa semana, alguns signos do zodíaco podem passar pela superação de tempestades que agitavam a vida amorosa e conhecerão novamente a calma.

Confira quais são e como isso pode acontecer:

Câncer

Momento em que algum repouso se faz necessário para recarregar as baterias e começar a cultivar a calma de novo. Os obstáculos podem ser superados e começam a dar um lugar para uma nova fase, muito mais próxima entre os dois, mas talvez longe de uma situação que atrapalhava. É hora de reconstruir a confiança e isso sempre será desafiador, mas acontece com um alinhamento reconfortante.

Leão

A agilidade para resolver algumas questões amorosas pode ajudar a estabelecer uma nova fase no amor, mais calma e consciente. No entanto, a paixão cresce e com a fertilidade em alta é possível que uma gravidez aconteça se essa chance existir. Economizar e planejar o futuro com maturidade são bons caminhos, pois assim a felicidade compartilhada será verdadeiro e não apenas passageira. O diálogo terá um papel fundamental nas resoluções.

Virgem

O momento que marca uma fase de amor para recomeçar chega e o crescimento será conjunto, com muito trabalho em equipe. É hora de surpreender e cultivar as boas energias para que a mudança de pensamento seja construtiva, limpando a energia daquilo que ainda o ata em passados dolorosos e que podem ser discrepantes ao momento de superação, afeto e equilíbrio que se dá agora. É momento de se fazer mais consciente dos próprios sentimentos, ideias e transformações necessárias.

