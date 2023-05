O significado oculto por trás do blazer amarelo vibrante de Kate Middleton

Kate Middleton seguiu os passos da rainha Elizabeth usando uma roupa de cor vibrante durante seu último passeio real.

Em homenagem à Semana de Conscientização sobre Saúde Mental, a Princesa de Gales viajou para Bath hoje para visitar o Dame Kelly Holmes Trust. A organização que recebeu o nome da famosa atleta britânica ajuda as crianças a ganhar confiança por meio do esporte e desenvolver habilidades que podem ser usadas em suas vidas diárias.

A realeza usou uma roupa toda branca combinada com um deslumbrante blazer amarelo vibrante. Mas não era só para destacar o look monocromático não, que Kate optou por utilizar o blazer em cima do visual branco. Havia um significado especial por trás da peça brilhante da princesa Kate porque a cor homenageia o logotipo da instituição de caridade, que é predominantemente amarelo. Também lembrou aos aficionados da realeza a rainha Elizabeth, que costumava usar cores vivas.

Kate Middleton completou o look com regata branco, calça e tênis também na cor branca. Ela também usou os mesmos tênis da marca Veja no evento Big Lunch durante o fim de semana da coroação do rei Charles.

No final do dia, a princesa Kate foi para a St. Katherine’s School em Bristol para se encontrar com os alunos e conversar abertamente sobre saúde mental. Depois de discutir o desenvolvimento social e emocional, a realeza saiu para uma competição amistosa. Seu calçado confortável permitia que ela participasse de atividades no pátio da escola, incluindo uma brincadeira envolvendo saquinhos de feijão.

Em seu Instagram, ela postou um vídeo sobre o dia, com a legenda: “Visitando o programa de saúde mental social e emocional @damekellyholmes Trust no Percy Community Center em Bath hoje para marcar a #MentalHealthAwarenessWeek com a campeã de #ShapingUs @zara_mcdermott. Obrigada às incríveis jovens da St Katherine’s School em Bristol por compartilharem sua jornada de saúde mental!”.

Vale ressalter que a princesa Kate merece nossos parabéns por usar uma roupa toda branca em uma escola e conseguir mantê-la limpa durante todo o tempo.

