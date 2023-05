Jeans + Jeans: a dupla que arrasa! Descubra 5 combinações incríveis para seguir a tendência

Se tem uma tendência que veio para ficar este ano, é o jeans + jeans! Essa combinação icônica está com tudo, trazendo um ar moderno e descolado para qualquer produção. Se você está se perguntando como usar essa trend a seu favor, não se preocupe, nós temos as dicas perfeitas para você arrasar no estilo duplo jeans!

5 combinações incríveis para seguir a tendência

Contraste de tons

Uma forma fácil e estilosa de aderir ao jeans + jeans é apostar no contraste de tons. Se você estiver usando uma calça jeans mais clara, combine-a com uma camisa jeans em um tom mais escuro. O contraste entre as peças vai criar um visual interessante e harmônico.

Mix de texturas

Para adicionar mais personalidade ao seu look duplo jeans, experimente combinar diferentes texturas. Que tal uma calça jeans destroyed com uma jaqueta jeans de lavagem tradicional? A mistura de texturas vai trazer um ar de autenticidade e sofisticação ao seu visual.

Toque de cor

Quem disse que o jeans + jeans precisa ser monocromático? Adicione um toque de cor à sua combinação! Escolha uma peça jeans em uma cor vibrante, como uma jaqueta mais escura, e combine-a com uma calça jeans em tom neutro. O contraste entre a cor e o jeans vai criar um look cheio de personalidade.

Acessórios em destaque

Uma forma de destacar ainda mais o seu look duplo jeans é investir em acessórios marcantes. Opte por um cinto statement, bolsa colorida ou sapatos com design único. Esses detalhes vão adicionar um toque de estilo e originalidade à sua produção.

Terceira peça

A terceira peça é uma aliada poderosa na hora de compor um look com jeans + jeans. Experimente adicionar um blazer estruturado ou um colete jeans por cima da sua combinação. Além de dar um toque de elegância, a terceira peça vai criar uma harmonia visual entre as peças jeans.

Agora que você já conhece todas as dicas, é hora de colocá-las em prática e arrasar com essa tendência que está com tudo neste ano!

