Espaçonave Juno da NASA se aproxima rapidamente de lua misteriosa do planeta Júpiter

A espaçonave Juno da Agência Espacial Americana (NASA) passará nesta semana pela lua vulcânica de Júpiter, Io, e logo depois pelo próprio gigante gasoso. O\ sobrevoo da lua joviana será o mais próximo até agora, a uma altitude de cerca de 35 mil quilômetros.

Como detalhado pela NASA, agora, no terceiro ano de sua missão estendida para investigar o interior de Júpiter, a espaçonave movida a energia solar também explorará o sistema de anéis onde residem algumas das luas internas do gigante gasoso.

Até o momento, Juno realizou 50 sobrevôos de Júpiter e também coletou dados durante encontros próximos com três das quatro luas galileanas – os mundos gelados Europa e Ganimedes, e o ardente Io.

“Um pouco maior que a lua da Terra, Io é um mundo em constante tormento. Não apenas o maior planeta do sistema solar está sempre puxando-o gravitacionalmente, mas também seus irmãos galileanos - Europa e a maior lua do sistema solar, Ganimedes”, informou.

Crédito (Reprodução NASA)

O resultado é que Io é continuamente esticada e espremida, ações ligadas à criação da lava vista em erupção de seus muitos vulcões.

Embora Juno tenha sido projetada para estudar Júpiter, seus muitos sensores também forneceram uma riqueza de dados sobre as luas do planeta.

Como detalhado pela NASA, durante seus sobrevôos de Júpiter, Juno passou baixo sobre os topos das nuvens do planeta – cerca de 3.400 quilômetros.

Aproximando-se do planeta pelo polo norte e saindo pelo sul durante esses sobrevôos, a espaçonave usa seus instrumentos para sondar sob a cobertura de nuvens obscuras, estudando o interior de Júpiter e as auroras para aprender mais sobre as origens, estrutura, atmosfera e magnetosfera do planeta.

Juno orbita Júpiter há mais de 2.505 dias terrestres e voou mais de 820 milhões de quilômetros. A espaçonave chegou a Júpiter em 4 de julho de 2016.

Ainda de acordo com as informações, após os próximos dois sobrevôos de Io, o período orbital de Juno permanecerá fixo em 32 dias.

Crédito (Reprodução NASA)

Com informações da NASA