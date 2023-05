As cartas e revelações do tarot para a semana de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, entre 16 e 21 de maio de 2023 Foto ilustrativa - Pexels - RODNAE Productions

O segundo dia da semana chegou e durante os próximos, em específico até o domingo (21), muita coisa ainda pode acontecer, não é mesmo? Pensando nisso, se você quer ficar por dentro de qual é a carta para o seu signo e o que ela tem a revelar, basta procurá-lo a seguir. As previsões são para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário - Roda da Fortuna

Para Sagitário, as cartas reforçam que é importante aceitar as mudanças que entram agora em seu caminho para que realmente possa avançar. Não permita que sua vida fique presa ao passado.

Quando falamos sobre o campo amoroso, não se desespere, pois a pessoa especial que tanto espera chegará em sua vida no momento adequado.

Capricórnio - Rainha de Copas

Dias bastantes produtivos se aproximam da vida da pessoa de Capricórnio, principalmente no que diz respeito ao campo profissional. Utilize todo o seu potencial de liderança para se destacar e tirar tarefas pendentes do “seu colo”.

Sobre o amor, alguém que até o momento é apenas um amigo, quer ter algo a mais com você. O universo conspira ao seu favor, então não tenha medo de arriscar.

Aquário - Rei de Espadas

Tome muito cuidado com qualquer tipo de julgamento nos próximos dias, principalmente se não conhece algo ou alguém por completo, pois isso apenas vai te prejudicar. Fique atento!

E fica um conselho importante das cartas para o campo amoroso: tome cuidado em ser tão “dominante” com seu parceiro, pois isso pode acabar o sufocando e resultando até mesmo em um término.

Peixes - Cinco de Espadas

Os próximos dias da pessoa de Peixes exigem muita paciência e cautela. Lembre-se que este não é o momento mais adequado para fazer qualquer tipo de investimento. Você saberá quando.

Sobre a vida amorosa, a distância fez com que este relacionamento terminasse. Mas, o tarot reforça que é importante ter calma, pois com o tempo as coisas vão se ajeitar.

