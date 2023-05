Veja quais são as moedas mais RARAS e VALIOSAS do Brasil

Veja quais são as moedas do Brasil mais RARAS e VALIOSAS Imagem: reprodução Coleccionistas de Monedas

Se você costuma guardar moedas antigas ou herdou estes itens de algum parente, saiba que você pode estar sob a posse de um pequeno tesouro.

Algumas moedas antigas, além do valor sentimental, podem te render um bom dinheiro, caso comercializada entre os colecionadores.

Os itens a seguir são considerados os mais raros do Brasil, segundo o site ‘Coleccionistas de Monedas’. Confira!

20 réis de 1909

Apesar da alta circulação, a moeda de 20 réis de bronze cunhada em 1909 possui um alto valor de mercado. De acordo com o site, foram feitas mais de um milhão de moedas, que em um bom estado podem valer entre R$ 600 e R$ 650.

LEIA TAMBÉM: Moeda rara com defeito no núcleo pode valer mais de R$ 500! Você tem uma?

Em site de vendas on-line o item pode ultrapassar a casa do dos mil reais.

Veja quais são as moedas do Brasil mais RARAS e VALIOSAS Imagem: reprodução Coleccionistas de Monedas

20 réis 1935

Também de 20 réis, esta moeda de ‘cuproníquel’ possui um alto valor pois foram feitas poucas unidades. Seu valor pode passar de R$ 5 mil.

Veja quais são as moedas do Brasil mais RARAS e VALIOSAS Imagem: reprodução Coleccionistas de Monedas

10 mil réis (1901-1922)

Entre os itens mais caros da família do réis estão as moedas de ouro no valor de 10 mil. Com tiragens inferiores a mil, uma moeda deste tipo em bom estado de conservação, como MS63, podem custar mais de R$ 50 mil.

Veja quais são as moedas do Brasil mais RARAS e VALIOSAS Imagem: reprodução Coleccionistas de Monedas

Guarda moedas? Estes dois itens de 50 centavos podem valer R$ 5 mil!

Você ainda guarda moedas no cofrinho ou costuma andar com elas na bolsa? É melhor ficar atento, pois alguns destes itens podem valer muito mais do que você imagina.

As moedas de 50 centavos a seguir, por exemplo, podem valer R$ 5 mil, segundo o TikTok ‘RNF Coleções’.

2012

Uma destas moedas é o item de 50 centavos fabricado em 2012. Sua raridade está no fato da moeda ser cunhada sem o número zero.

2010

Outra moeda rara do mesmo valor foi feita em 2010. Contudo, seu erro é diferente.

A moeda foi feita com o anverso trocado com uma moeda de 5 centavos. Ou seja, mostra o busto de Tiradentes ao invés de Barão do Rio Branco.

A moeda de 50 centavos sem o 0 (zero), de acordo com o livro de moedas brasileiras raras, vale R$ 1.600. Já a moeda de anverso trocado, segundo o mesmo livro, pode chegar em R$ 4 mil.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Quer saber como ganhar R$ 5 mil com uma única moeda de 50 centavos? Veja se você tem uma dessas

⋅ Essa moeda antiga de 10 centavos pode valer 30 mil reais nos dias de hoje! Será que você tem alguma guardada?

⋅ Essa simples moeda de 1 Real de 1998 pode valer até R$ 1.200! Será que você tem uma?