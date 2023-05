Relacionamento: 5 sinais de que você NÃO está em uma relação saudável

Embora a expectativa de um relacionamento positivo faça parte da maioria dos que decidem embarcar nessa jornada amorosa, nem sempre as coisas saem conforme o esperado. Conhecer e identificar todos os aspectos de seu parceiro e permitir que ele faça o mesmo em relação a você, é uma dinâmica trabalhada apenas com o tempo. Depois de certo período, é possível mensurar se está ou não em um ambiente saudável.

Às vezes, estar em um ambiente tóxico nem sempre significa que a culpa é apenas de uma das partes. Claramente, abusos, manipulação e controle são atitudes injustificáveis e, geralmente, protagonizadas por um dos lados.

Contudo, um relacionamento não saudável pode envolver outros fatores que não giram em torno de um “vilão” e uma “vítima”. Ainda assim, é importante se manter atento aos sinais para não ocupar nenhum dos papéis. Dito isso, cabe a necessidade de se autoavaliar e entender sua posição dentro do compromisso amoroso.

5 sinais de que você NÃO está em uma relação saudável

De acordo com a especialista em saúde mental Jamie Cannon, ao Psychology Today, pode ser tarde demais em alguns casos, ao descobrir sua posição em um relacionamento tóxico.

“Muitas pessoas estão cientes das repercussões de relacionamentos prejudiciais, mas muitas vezes os sinais de que um relacionamento é tóxico são reconhecidos depois que é tarde demais para se retirar facilmente. As consequências de relacionamentos tóxicos podem ser imensas - danos emocionais, dificuldades em confiar em relacionamentos futuros, depressão , ansiedade e muito mais - tornando ainda mais importante ser capaz de reconhecer os sinais sutis de toxicidade de relacionamento no início do jogo”, explica Jamie Cannon.

Extraído da mesma fonte, abaixo você confere os sinais que apontam fragilidade na saúde de seu relacionamento: