Guarda moedas? Estes dois itens de 50 centavos podem valer R$ 5 mil!

Você ainda guarda moedas no cofrinho ou costuma andar com elas na bolsa? É melhor ficar atento, pois alguns destes itens podem valer muito mais do que você imagina.

As moedas de 50 centavos a seguir, por exemplo, podem valer R$ 5 mil, segundo o TikTok ‘RNF Coleções’.

2012

Uma destas moedas é o item de 50 centavos fabricado em 2012. Sua raridade está no fato da moeda ser cunhada sem o número zero.

2010

Outra moeda rara do mesmo valor foi feita em 2010. Contudo, seu erro é diferente. A moeda foi feita com o anverso trocado com uma moeda de 5 centavos. Ou seja, mostra o busto de Tiradentes ao invés de Barão do Rio Branco.

Quanto valem?

A moeda de 50 centavos sem o 0 (zero), de acordo com o livro de moedas brasileiras raras, vale R$ 1.600,

Já a moeda de anverso trocado, segundo o mesmo livro, pode chegar em R$ 4 mil.

Moeda rara com defeito no núcleo pode valer mais de R$ 500! Você tem uma?

Não é comum encontrar moedas com defeito circulando por aí, e por isso, estes itens se tornam extremamente raro.

Além de diferentes, o que faz com que muitas pessoas guardem o item como algo colecionável, estas moedas podem valer muito mais do que está marcado nelas.

Uma destas moedas valiosas é o item de 1 real cunhado em 2019. Seu defeito é bem visível, mas muito valioso. Seu núcleo prateado apresenta uma espécie de furo, como é possível identificar no no vídeo a seguir.

De acordo com o catálogo de moedas brasileiras, esse defeito pode valer até R$ 550 entre colecionadores.

