Hubble captura aglomerado de galáxias que desafia as leis da física ao dobrar a luz

Uma imensa concentração de galáxias está oculta no centro desta imagem capturada pelo Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA. Como uma criatura marinha gigantesca submersa, causando ondulações na superfície, esse colosso cósmico pode ser identificado pelas deformações no espaço-tempo ao seu redor.

Como detalhado pela NASA, a gigantesca massa do conjunto galáctico curva o espaço-tempo, gerando um efeito de lente gravitacional que desvia a luz proveniente de galáxias distantes situadas além do aglomerado. As faixas distorcidas e os arcos de luz que observamos nesta imagem são resultado desse fenômeno.

Uma série de outras galáxias circunda o aglomerado, enquanto um punhado de estrelas em primeiro plano, com picos de difração reveladores, está espalhado por toda a imagem.

Esse aglomerado de galáxias específico, denominado eMACS J1823.1+7822, encontra-se a quase nove bilhões de anos-luz de distância na constelação de Draco.

“Ele é um dos cinco aglomerados galácticos excepcionalmente massivos que o Hubble explorou com o intuito de medir a intensidade dessas lentes gravitacionais, o que forneceria informações sobre a distribuição de matéria escura dentro dos aglomerados galácticos”, informou.

Lentes gravitacionais robustas como a eMACS J1823.1+7822 auxiliam os astrônomos no estudo de galáxias distantes, atuando como imensos telescópios naturais que ampliam objetos que, de outra forma, seriam muito tênues ou distantes para serem observados.

Essa imagem, que combina dados de diferentes comprimentos de onda, é resultado da sobreposição de informações obtidas através de oito filtros distintos e dois instrumentos: a Câmera Avançada para Pesquisas do Hubble e a Câmera de Campo Amplo 3.

Ambos os instrumentos são capazes de capturar imagens astronômicas em uma pequena porção do espectro eletromagnético, utilizando filtros que permitem aos astrônomos visualizar objetos em comprimentos de onda específicos.

Ainda de acordo com as informações, a combinação de observações em diferentes comprimentos de onda possibilita que os astrônomos obtenham uma visão mais completa da estrutura, composição e comportamento de um objeto, em comparação com o que seria revelado apenas pela luz visível.

Texto com informações da NASA