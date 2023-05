Ainda dá tempo: presenteie sua mãe com esses perfumes Imagem: Unsplash/Ulysse Pointcheval

Se você é do tipo de pessoa que deixa para comprar presente sempre de última hora e caiu neste texto justamente por isso, não se preocupe pois o Metro World News Brasil tem uma salvação! Afinal, quem não gosta de ganhar um novo perfume de presente?

Confira a seguir as indicações de ‘Alice Yan’ com os perfumes mais especiais para o dia das mães.

Surreal Utopia - Avon

Para uma mãe glamurosa e cheia de brilho, essa é a fragrância mais indicada. Não é bombástica, mas também não é tão intimista.

As notas de topo são Cassis, Tangerina e Laranja. As notas de coração são Jasmim, Heliotrópio e Tuberosa e as notas de fundo são Baunilha, Madeira de Âmbar e Sândalo.

Linda - O Boticário

Para as mães ‘clássicas’, nada melhor que um perfume clássico e comportado, não é mesmo?

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes que TODA MULHER UTILIZA ao menos uma vez na vida

As notas de topo são Folha de Violeta, Bergamota, Toranja e Bambú. As notas de coração são Gardênia, Pimenta Rosa, Jasmim, Anis, Tiaré, Bagas Vermelhas, Framboesa e Frésia e as notas de fundo são Almíscar, Fava Tonka, Sândalo, Âmbar, Benjoim e Cedro da Virgínia.

Diva - Eudora

Um perfume para o dia-a-dia, doce na medida. Possui também intensidade moderada.

As notas de topo são Ameixa, Pera, Pimenta Rosa, Mandarina e Bergamota da Calábria. As notas de coração são Flores, Notas Solares, Flor de Laranjeira, Jasmim e Manga e as notas de fundo são Caramelo, Baunilha de Madagascar, Âmbar, Patchouli, Almíscar, Fava Tonka e Cedro da Virgínia.

Essencial Supreme - Natura

Se a sua mãe gosta de marcar presença, essa é a fragrância mais indicada. Funciona melhor em dias frios devido as notas marcantes, principalmente a canela.

As notas de topo são Ameixa, Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Violeta, Ylang Ylang, Jasmim Sambac, Íris e Rosa Damascena e as notas de fundo são Baunilha, Ishpink, Almíscar, Patchouli, Mirra, Sândalo, Ambreta, Cenoura e Cedro.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes nacionais MELHORES que importados

⋅ Esses são os MAIS VENDIDOS e os MELHORES perfumes nacionais

⋅ Atenção! Esses perfumes da Avon e de O Boticário serão DESCONTINUADOS