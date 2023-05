Tarot esclarecedor: o que as cartas revelam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Estamos entrando oficialmente no final de semana e nada melhor do que dar o primeiro passo conferindo as previsões para o futuro. E é pensando nisso que hoje compartilharemos as mensagens das cartas do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Não é segredo para ninguém que a pessoa de Leão tem uma personalidade marcante, de toda forma este deve ser um ponto de atenção para que não acabe machucando alguém que gosta muito nos próximos dias. A harmonia estará presente em sua vida, basta apenas que saiba administrá-la.

Virgem

Ótimas notícias para a pessoa de Virgem: a sorte está ao seu lado e você deverá utilizar sua intuição para alcançar aquilo que tanto deseja. Tenha apenas atenção e lembre-se que toda ação tem uma consequência.

Libra

Libra, as cartas do tarot te deixam uma importante mensagem: as coisas não vão mudar se você se mantiver nos mesmos ciclos. É hora de dar um basta na rotina e tirar planos que tanto deseja do papel.

Escorpião

Seja verdadeiro consigo mesmo, não apenas neste fim de semana, mas em todos os dias de sua vida. Aproveite os próximos dias para melhorar ainda mais sua relação com amigos e familiares.

