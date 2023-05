Relacionamento: Terapista apresenta 5 lições NECESSÁRIAS para uma relação de sucesso

Se está buscando um relacionamento perfeito e sem rupturas, infelizmente se encontra com a cabeça nas nuvens, haja vista o contraste em ter de lidar com outro ser humano feito de vontades e particularidades. Contudo, mesmo com os possíveis contratempos, ainda assim é possível contar com uma relação de sucesso.

Embora não exista uma regra de como conduzir relacionamentos, há alguns padrões gerais que podem funcionar como lição para a vida a dois. Ao aplicar alguns pensamentos, o compromisso amoroso fica ainda mais possibilitado de passar por uma melhora significativa.

Um detalhe importante: para a melhoria de um relacionamento, não adianta apenas um lado estar disposto. Ambos precisam manifestar a vontade de mudar e, assim, construir juntos uma conexão sólida e consistente.

Leia mais: Relacionamento: Especialista apresenta 3 conselhos de namoro para pessoas com ansiedade

Terapista apresenta 5 lições NECESSÁRIAS para uma relação de sucesso

Em um artigo publicado no portal Psychology Today, o terapeuta Steven Stosny descreveu algumas de suas principais dicas para melhorar os relacionamentos, baseado em seus anos de experiência à frente de terapia de casais.

“Quase quatro décadas de trabalho com casais altamente angustiados me ensinaram muito sobre as sombras dos relacionamentos. Mais importante, me ensinaram sobre a luz. Enquanto meus casais atolados em dor crônica e ressentimento trabalham em direção à luz, eles revelaram alguns segredos”, escreveu.

Abaixo você confere cinco de suas lições valiosas para melhorar o relacionamento: