Os 10 melhores perfumes de O Boticário de 2023 para dar de presente

Se você ama a marca O Boticário e acha os perfumes desta empresa uma ótima opção de presente, que tal presentear quem você ama no Dia das Mães com uma fragrância atual?

Os perfumes a seguir, por exemplo, são considerados os melhores aromas da marca em 2023, de acordo com ‘Alice Yan’.

Então se você quiser se atualizar sobre as tendências nacionais, confira as indicações.

Linda

Mesmo lançada em 2003, essa fragrância faz sucesso até os dias de hoje. É um perfume ideal para utilizar no dia-a-dia.

As notas de topo são Folha de Violeta, Bergamota, Toranja e Bambú. As notas de coração são Gardênia, Pimenta Rosa, Jasmim, Anis, Tiaré, Bagas Vermelhas, Framboesa e Frésia e as notas de fundo são Almíscar, Fava Tonka, Sândalo, Âmbar, Benjoim e Cedro da Virgínia.

Coffe Woman Seduction

Para as mamães que preferem um aroma adocicado, Coffe Woman Seduction é o mais indicado. Funciona melhor em climas frescos.

LEIA TAMBÉM: Perfumes femininos nacionais e elegantes para você utilizar em festas

As notas de topo são Lichia, Kiwi e Marmelo. As notas de coração são Chocolate Branco, Cupcake, Ameixa e Jasmim e as notas de fundo são Café, Almíscar, Notas Amadeiradas e Raíz de Orris.

Egeo Choc

Outra fragrância adocicada, possui uma fixação de cinco horas e deve ser utilizada com moderação para não se tornar enjoativa.

Possui notas de Chantilly, Bagas Vermelhas, Limão de Amalfi e Pêssego no topo; Chocolate mexicano, Leite e Flor de Laranjeira Africana no coração eBaunilha, Benjoim, Sândalo, Almíscar, Âmbar e Notas Amadeiradas no fundo.

Glamour Myriad

Se a sua mãe prefere perfumes especiados, esse pode ser uma boa escolha.

Leva notas de Ameixa, Pêssego, Mandarina e Bergamota; Folha de Canela, Jasmim e Lírio-do-Vale. e Âmbar, Sândalo, Almíscar e Baunilha.

Outros perfumes indicados para presentear a sua mãe são:

Intense;

Floratta Flores Secretas;

Floratta Red;

Accordes Harmonia;

Glamour Just Shine;

Fre Hugs.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes femininos para impressionar no primeiro encontro

⋅ Perfumes finos e chiques que irão te deixar com CHEIRO DE RICA

⋅ Melhores perfumes nacionais para presentear a sua mãe