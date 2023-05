‘Dia das Mães’: 3 sucessos para assistir coladinho com a mamãe na tarde do próximo domingo

‘Dia das Mães’: 3 sucessos para assistir com a mamãe na tarde do próximo domingo (Reprodução/Divulgação)

Depois de um almoço em comemoração ao ‘Dia das Mães’, nada melhor do que ver aquele filminho no final de tarde. E como o dia é todo dela, acaba sendo oportuno acompanhar algumas produções que representam a figura materna de uma forma divertida, descontraída e, principalmente, especial.

Pensando nisso, selecionamos três opções de filmes que você pode assistir coladinho com a mamãe na tarde do próximo domingo (14). Com as produções sugeridas, é possível incrementar ainda mais o momento de lazer ao lado dessa pessoa importante. Não se esqueça de incluir pipoca em sua lista de supermercado – acompanhada de mais alguns lencinhos para secar as possíveis lágrimas.

Confira abaixo nossas indicações especiais para acompanhar no ‘Dia das Mães’:

‘Uma Sexta-feira Muito Louca’

‘Dia das Mães’: 3 sucessos para assistir com a mamãe na tarde do próximo domingo (Reprodução/Divulgação)

Protagonizado por Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, a produção de 2023 acompanha uma jornada divertida entre mãe e filha, garantindo boas risadas ao espectador.

Um clássico do cinema, retrata a convivência entre Tess e a filha rebelde, Anna, de 15 anos. Em meio a diversas discussões, ambas acabam trocando de corpos ao comerem um biscoito em um restaurante chinês. Com a necessidade de cada uma em ter que lidar com a realidade da outra, a relação de mãe e filha é trabalhada em meio a uma grande confusão.

Disponível em: Disney+.

Assista ao trailer:

Leia mais:

‘Mamma Mia!’

‘Dia das Mães’: 3 sucessos para assistir com a mamãe na tarde do próximo domingo (Reprodução/Divulgação)

Lançado em 2008, ‘Mamma Mia!’ Trata- se de um filme musical delicado, instigante e emocionante. Com o protagonismo de Meryl Streep; dando vida à Donna, e Amanda Seyfried; incorporando Sophie, ambas atravessam uma linda jornada.

Enquanto Donna, proprietária de um hotel nas ilhas gregas, prepara o casamento de sua filha ao lado de duas amigas, a noiva Sophie inicia a busca por saber quem é seu verdadeiro pai. Sendo assim, a jovem convida três ex-namorados de sua mãe para descobrir a verdade, trilhando um emocionante caminho.

Disponível em: Amazon Prime Video, Globoplay e Apple TV.

Assista ao trailer:

‘Que Horas Ela Volta?’

‘Dia das Mães’: 3 sucessos para assistir com a mamãe na tarde do próximo domingo (Reprodução/Divulgação)

A produção nacional lançada em 2015 retrata uma relação tocante entre Val (Regina Casé) e Jéssica (Camila Márdila). O filme apresenta a dura realidade da mãe e da filha, em meio a diversos conflitos.

Val deixa Pernambuco para viver em São Paulo, na tentativa de proporcionar condições à sua filha, Jéssica. Passados alguns anos, Jéssica telefona para sua mãe e manifesta seu desejo de ir à cidade para prestar vestibular. A relação das duas acaba sendo trabalhada na casa dos chefes, proporcionando um combo de reflexões e emoções ao espectador.

Disponível em: Netflix, Globoplay e Apple TV.

Assista ao trailer: