Relacionamento: Especialista apresenta 3 conselhos de namoro para pessoas com ansiedade

Relacionamentos são compostos por diversas camadas, haja vista a interação necessária entre dois ou mais seres humanos com suas particularidades e especificidades. Lidar com outra pessoa por escolha requer entender que existem diferenças e elas precisam ser superadas. Além disso, a individualidade de cada um precisa ser respeitada e preservada.

A ansiedade acaba sendo uma pedra de tropeço no meio dos relacionamentos, pois pode acabar provocando uma série de contextos indesejados. Comportamentos tóxicos, dependência emocional e priorização máxima acabam fazendo parte de atitudes dos que vivem com ansiedade, mesmo de forma involuntária.

Entretanto, calcular os passos pode acabar ajudando no processo, sendo possível tornar o relacionamento em uma dinâmica saudável e prazerosa.

O que fazer nestes casos

Existem alguns caminhos a serem tomados, capazes de ajudar pessoas que enfrentam tais problemas. Portanto, existe a necessidade de identificar todos os fatores negativos decorrentes para, então, lidar com eles da melhor maneira possível.

“Indivíduos com altos níveis de ansiedade podem se fixar em sua vida romântica a ponto de se autossabotar. Eles geralmente têm um medo incapacitante de abandono, especialmente quando são parceiros de alguém que é mais independente emocionalmente ou tende a dar sinais mistos”, explica o psicólogo Mark Travers ao Psychology Today.

“Na verdade, indivíduos altamente ansiosos muitas vezes se esforçam ainda mais para aproximar seu parceiro quando percebem que ele está se afastando, dificultando a experiência de relacionamentos felizes e gratificantes. Aqui estão três coisas a serem praticadas para superar essas tendências de auto-sabotagem”, continua.

Mesmo que seja um desafio, nada está perdido. Existe sim a possibilidade de construir um relacionamento saudável e ao mesmo tempo lidar com a ansiedade. Extraído do mesmo portal, com base no especialista, abaixo você confere algumas dicas.

Especialista apresenta 3 conselhos de namoro para pessoas com ansiedade